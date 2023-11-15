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لبنان

بيان لوزارة المالية.. هذا ما أعلنته عن أموال البلديات

Lebanon 24
15-11-2023 | 04:15
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اعلنت وزارة المالية انها ارسلت اليوم الى مصرف لبنان شيكات الدفعة الثانية للبلديات واتحاد البلديات للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وقيمتها ٢٠٢،٥٠٩،٠٠٠،٠٠٠ مليار ليرة لبنانية من عائدات الصندوق البلدي المستقل.
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وزارة المالية

مصرف لبنان

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