بيان لوزارة المالية.. هذا ما أعلنته عن أموال البلديات

اعلنت وزارة المالية انها ارسلت اليوم الى مصرف لبنان شيكات الدفعة الثانية للبلديات واتحاد البلديات للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وقيمتها ٢٠٢،٥٠٩،٠٠٠،٠٠٠ مليار ليرة لبنانية من عائدات الصندوق البلدي المستقل.

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