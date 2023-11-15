أمطار غزيرة مصحوبة بكتل هوائية باردة.. منخفض جوي في طريقه إلى لبنان في هذا التاريخ

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر لتلامس ال65 كلم /س مساء بخاصة شمال البلاد، ويتحول الطقس تدريجيا خلال الليل الى غائم مع أمطار متفرقة ومتقطعة، من المتوقع أن تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من فجر الجمعة مع حدوث برق ورعد.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة حتى يوم الأحد، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق اليونان ويقترب تدريجيا مصحوب بكتل هوائية باردة، وأمطار غزيرة تكون عنيفة أحيانا، ورياح ناشطة تتجاوز ال75 كلم/س ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الاثنين المقبل .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و25 في بيروت ، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر لتلامس ال65 كلم /س مساء بخاصة شمال البلاد، يتحول الطقس تدريجيا خلال الليل الى غائم مع أمطار متفرقة ومتقطعة، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من فجر الجمعة مع حدوث برق ورعد.الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة صباحا ، تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من الظهر.السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي وهطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.-الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 23 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15و 30 كم/س.-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب فترة قبل الظهر.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,11-ساعة غروب الشمس: 16,34