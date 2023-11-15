العثور على جثة رجل مجهول الهويّة في منطقة الجناح

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:بتاريخ 14/11/2023، عُثر على جثّة عائدة لرجل مجهول الهويّة في محلّة الجناح- شارع عدنان الحكيم بالقرب من مُجمَّع المدارس، وهو في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، طوله حوالي /180/سم، نحيل البنية، حنطيّ البشرة، شعره أسود وخفيف، وعلى معصم يده اليمنى وشم على شكل نجمة، يرتدي سروالًا لون أسود، وكنزة لون أزرق.وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى بعبدا الحكومي.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مركز فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم: 790714-01، تمهيدًا لاستلام الجثة.