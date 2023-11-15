Advertisement

لبنان

العثور على جثة رجل مجهول الهويّة في منطقة الجناح

Lebanon 24
15-11-2023 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1130619-638356490901811741.jpg
Doc-P-1130619-638356490901811741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 14/11/2023، عُثر على جثّة عائدة لرجل مجهول الهويّة في محلّة الجناح- شارع عدنان الحكيم بالقرب من مُجمَّع المدارس، وهو في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، طوله حوالي /180/سم، نحيل البنية، حنطيّ البشرة، شعره أسود وخفيف، وعلى معصم يده اليمنى وشم على شكل نجمة، يرتدي سروالًا لون أسود، وكنزة لون أزرق.
Advertisement

 وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى بعبدا الحكومي.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مركز فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم: 790714-01، تمهيدًا لاستلام الجثة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2023-11-15
04:00 | 2023-11-15
05:00 | 2023-11-15
08:03 | 2023-11-15
08:00 | 2023-11-15
07:51 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24