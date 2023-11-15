ماذا قال وزير الخارجيّة الروسيّة عن مشاركة لبنان في حرب غزة؟

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إنّ "طهران وبيروت لا تُريدان التورط في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات".





وأضاف لافروف في حديثٍ لـ"روسيا اليوم": "لا أعتقد أن إيران أو لبنان يرغبان في التورط في هذه الأزمة، ولا أرى أي رغبة من جانب أي من الدولتين لشنّ حرب واسعة النطاق في المنطقة. المشكلة في التعامل مع ضبط النفس هذا بوصفه ضوء أخضر للقيام بكل ما تريده في غزة. هذا خطأ كبير".

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وقال لافروف إنّ "الولايات المتحدة ربما تُريد أن تخرج أزمة غزة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط"، وأشار إلى أنها "غير مستعدة لأي شيء سوى هدنة إنسانية بلا التزامات، وهي لا تريد عمليا تقييد أيدي إسرائيل". (روسيا اليوم)