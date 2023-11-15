Advertisement

لبنان

ماذا قال وزير الخارجيّة الروسيّة عن مشاركة لبنان في حرب غزة؟

Lebanon 24
15-11-2023 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1130622-638356495643099680.png
Doc-P-1130622-638356495643099680.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إنّ "طهران وبيروت لا تُريدان التورط في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات".

 
وأضاف لافروف في حديثٍ لـ"روسيا اليوم": "لا أعتقد أن إيران أو لبنان يرغبان في التورط في هذه الأزمة، ولا أرى أي رغبة من جانب أي من الدولتين لشنّ حرب واسعة النطاق في المنطقة. المشكلة في التعامل مع ضبط النفس هذا بوصفه ضوء أخضر للقيام بكل ما تريده في غزة. هذا خطأ كبير".
Advertisement

وقال لافروف إنّ "الولايات المتحدة ربما تُريد أن تخرج أزمة غزة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط"، وأشار إلى أنها "غير مستعدة لأي شيء سوى هدنة إنسانية بلا التزامات، وهي لا تريد عمليا تقييد أيدي إسرائيل". (روسيا اليوم)
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:04 | 2023-11-15
04:00 | 2023-11-15
05:00 | 2023-11-15
08:03 | 2023-11-15
08:00 | 2023-11-15
07:51 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24