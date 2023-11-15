القرار 1701 محور بحث بين رئيس الحكومة ومنسقة الأمم المتحدة

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جولة افق اليوم مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا، قبيل اجتماع مجلس الامن الدولي في 22 تشرين الثاني للبحث في القرار الدولي الرقم 1701.

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وأعلنت ورونيكا بعد اللقاء:" أردت، بعد قمة الدول العربية في الرياض، أن التقي الرئيس ميقاتي ونتبادل الآراء خصوصا وأن مجلس الأمن سيعقد في 22 تشرين الثاني اجتماعا للبحث في القرار 1701 والتطورات الجديدة في لبنان.

وقد شارك في الاجتماع مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.



وزير الخارجية

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الذي أعلن انه وضع الرئيس ميقاتي في اجواء زيارته المرتقبة الى كل من الإتحاد الأوروبي وبلجيكا واللقاءات التي سيعقدها مع نظرائه هناك، اضافة الى مشاركته في الأسبوع المقبل في الاجتماعات التي سيعقدها الاتحاد من أجل المتوسط.



سفيرة اليونان

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة اليونان في لبنان دسبينا كوكولوبولو في زيارة بروتوكولية.



وزير الصحة



وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض الذي قال بعد الاجتماع: "بحثنا في عدة مواضيع منها الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة كجزء من خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة لرفع جهوزية القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز رعاية، وكذلك بالنسبة الى معالجة الجرحى في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة الجنوب، اضافة الى موضوع النازحين وشؤونهم".

أضاف: "هناك على جدول مجلس الوزراء أحد البنود الذي يتعلق بتأمين سلف للمستشفيات الحكومية لمساعدتها لرفع جهوزيتها في حال وقوع أي طارىء.

وأعلن: "تناولنا أيضا المواضيع الصحية العامة وكيفية عمل الوزارة لتأمين الدواء والاستشفاء للمواطنين، والاعتمادات للوزارة لنتمكن من الإستمرار في هذا الأمر. ولمسنا كل دعم من دولة الرئيس للجهود التي تقوم بها الوزارة".



وزير الداخلية



واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وبحث معه الوضع الامني وشؤون وزارته.



النائب يحيى



واستقبل الرئيس ميقاتي النائب محمد يحيى الذي أعلن بعد اللقاء: "زرت دولة الرئيس واطلعت على رأيه بالنسبة للوضع في لبنان وفي الجنوب وفي غزة، وهو يسعى لكي لا ينجر لبنان إلى الأسوأ".

أضاف: "تحدثنا عن وضع قائد الجيش من التمديد له أو تأخير تسريحه، وأبلغنا الرئيس ميقاتي بأنه يعالج الموضوع وكذلك تطرقنا في الاجتماع الى حاجات منطقة عكار".

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صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:

الإجتماع مع ورونيكا:

الإجتماع مع وزير الخارجية:

الإجتماع مع سفيرة اليونان:

الإجتماع مع وزير الصحة:

الإجتماع مع وزير الداخلية:

الإجتماع مع النائب يحيى: