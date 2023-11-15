بينهم بلال هوشر وشقيقه نضال... توقيف 28 لبنانيّاً في أستراليا وما ضُبط معهم لا يخطر على البال

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وورد في البيان أيضا، أن العصابة الإجرامية مسؤولة عن غسيل أموال والمتاجرة بالأسلحة والتبغ، كما المتاجرة بأكثر من طنين مخدرات متنوعة تمت مصادرتها، وتزيد قيمة بيعها بالمفرق عن مليار دولار. أسفرت مداهمات قام بها 450 شرطيا، واستهدفت منازل 28 لبنانيا من المقيمين في مدينة سيدني الأسترالية عن مصادرة أسلحة ومخدرات ومبالغ نقدية في عملية تفكيك لواحدة من أكبر الجماعات الإجرامية في أستراليا، حيث نفذت الشرطة 37 مذكرة اعتقال في حق "مرتبطين بعصابة إجرامية لبنانية"، وفقا لبيان صدر عن شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" في الجنوب الشرقي الأسترالي.وورد في البيان أيضا، أن العصابة الإجرامية مسؤولة عن غسيل أموال والمتاجرة بالأسلحة والتبغ، كما المتاجرة بأكثر من طنين مخدرات متنوعة تمت مصادرتها، وتزيد قيمة بيعها بالمفرق عن مليار دولار.

كما أسفرت المداهمات عن مصادرة 25 قطعة سلاح، إضافة إلى 60 جهازا للتواصل، ومجوهرات وسيارات فاخرة، ومبالغ نقدية بمئات آلاف الدولارات.



كذلك، اعتقل بلال هوشر وهو أخطر رجل في أستراليا وواحد من أكثر المطلوبين لقضائها، واعتقل أيضاً 4 من رفاقه بعد مداهمة ليلية لمنزله في بيروت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أسترالية، بينها صحيفة Sydney Morning Herald.



وكان هوشر فرّ في 2018 من أستراليا ليقيم في لبنان، ثم صدرت بحقه مذكرة اعتقال أسترالية بعد تورطه بجريمة قتل في سيدني.

واعتقل نضال، شقيق بلال هوشر خلال المداهمات في سيدني، وقد تمّ توقيفه في مطار المدينة الدولي، وكان يهمّ بمغادرة البلاد إلى لبنان.



أما بقية المعتقلين، فيواجهون 69 تهمة، أقلها مخالفات القيادة، ومعظمها يتعلق بتوزيع كميات كبيرة من المخدرات، وقد مثلوا جميعهم أمام محاكم عدة في سيدني وتم رفض الإفراج عنهم بكفالة. (العربية)







