بيانٌ من مؤسسة "كهرباء لبنان".. ونداءٌ عاجل إلى القوى الأمنية

أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، اليوم الأربعاء، تعرّض أبراج التوتر العالي 220 ك.ف العائدة لخط بعلبك - ديرنبوح قسم بعلبك - اللبوة لأعمال تخريب بغرض السرقة وتحديداً في خراج بلدة الصوانية/ قضاء بعلبك.

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ولفتت المؤسسة إلى أنَّ الأضرار التي لحقت بأبراج التوتر العالي كانت جسمية جداً، موضحةً أنَّ البُرج رقم 37 تعرض للنشر من قواعده الرئيسية وسقط أرضاً ما أدى إلى انهيار البرج رقم 36 وكذلك جزء من البرج رقم 38 بالإضافة الى أضرار على البرج رقم 35 وسرقة النواقل.

وذكرت "كهرباء لبنان" أنَّ هذا الخط بات عرضة لسرقات ممنهجة منذ نحو 3 سنوات، كاشفة أن "الخسائر تُقدر بملايين الدولارات، كما إنجاز التلزيمات المطلوبة لإعادة تأهيل هذا الخط تتطلب وقتا طويلاً وخاصة في ظلّ عدم توفر العملة الصعبة في ظلّ الوضع الراهن".