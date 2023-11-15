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لبنان

بيانٌ من مؤسسة "كهرباء لبنان".. ونداءٌ عاجل إلى القوى الأمنية

Lebanon 24
15-11-2023 | 06:10
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أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، اليوم الأربعاء، تعرّض أبراج التوتر العالي 220 ك.ف العائدة لخط بعلبك - ديرنبوح قسم بعلبك - اللبوة لأعمال تخريب بغرض السرقة وتحديداً في خراج بلدة الصوانية/ قضاء بعلبك.
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ولفتت المؤسسة إلى أنَّ الأضرار التي لحقت بأبراج التوتر العالي كانت جسمية جداً، موضحةً أنَّ البُرج رقم 37 تعرض للنشر من قواعده الرئيسية وسقط أرضاً ما أدى إلى انهيار البرج رقم 36 وكذلك جزء من البرج رقم 38 بالإضافة الى أضرار على البرج رقم 35 وسرقة النواقل. 
وذكرت "كهرباء لبنان" أنَّ هذا الخط بات عرضة لسرقات ممنهجة منذ نحو 3 سنوات، كاشفة أن "الخسائر تُقدر بملايين الدولارات، كما إنجاز التلزيمات المطلوبة لإعادة تأهيل هذا الخط تتطلب وقتا طويلاً وخاصة في ظلّ عدم توفر العملة الصعبة في ظلّ الوضع الراهن".
 
وأوضحت المؤسسة أنّ "وضع التغذية بالتيار الكهربائي في المناطق التي تتغذى من محطتي اللبوة والهرمل الرئيسيتين بات في خطر حيث أن المنطقة باتت تتغذى فقط من مصدر محطة بعلبك عبر خطوط ال 66 ك.ف دون وجود بدائل بسبب انهيار أبراج ال 220 ك.ف والتي بات عددها يناهز الـ11 بُرجاً عدا عن الخسائر المادية الكبيرة والتي تقدّر بملايين الدولارات (Fresh Dollars)".

وجدّدت المؤسسة مناشدتها كافة القوى الأمنية المكلّفة بحفظ الأمن وكذلك نواب المنطقة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الفعاليات للمؤازرة وكشف المعتدين وقمع هذه التعديات التي باتت ممنهجة على كافة منشآت المؤسسة وخاصة أبراج التوتر العالي. 
 
 
 
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