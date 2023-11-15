صواريخ موجهة تضربُ موقعاً إسرائيلياً عند الحدود.. والعدو يردّ بقصف مدفعي!

أفادت معلومات "لبنان24" عن تعرُّض موقع الجرداح العسكري الإسرائيليّ قبالة بلدة الضهيرة - جنوب لبنان، للقصف بواسطة صواريخ موجّهة.

وإثر ذلك، أقدم جيش العدو على قصف منطقة اللبونة - خراج الناقورة والضهيرة بعددٍ من القذائف.