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لبنان

صواريخ موجهة تضربُ موقعاً إسرائيلياً عند الحدود.. والعدو يردّ بقصف مدفعي!

Lebanon 24
15-11-2023 | 06:54
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أفادت معلومات "لبنان24" عن تعرُّض موقع الجرداح العسكري الإسرائيليّ قبالة بلدة الضهيرة - جنوب لبنان، للقصف بواسطة صواريخ موجّهة.
وإثر ذلك، أقدم جيش العدو على قصف منطقة اللبونة - خراج الناقورة والضهيرة بعددٍ من القذائف. 
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