لجنة التربية أبدت ملاحظاتها على خطة الطوارئ للوزارة ودعت الى تطويرها

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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، اسعد درغام، طه ناجي ، انطوان حبشي وايهاب حمادة. كما حضر المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الاشقر. وخصصت الجلسة لمناقشة خطة الطوارئ في وزارة التربية والتعليم العالي لمواكبة التطورات الامنية في الجنوب.واطلعت اللجنة على الخطة، وأبدت بعض الملاحظات وطلبت تطويرها في حال توسع نطاق الاعتداءات، بحسب بيان صادر عن اللجنة.