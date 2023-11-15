بري بحث مع زواره في المستجدات الميدانية والسياسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من كتلة "الاعتدال الوطني"، ضم النواب: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان، احمد الخير وأحمد رستم.

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وتم البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية.





وبعد اللقاء تحدث النائب محمد سليمان، فقال: "اليوم كتلة الإعتدال الوطني وبعض المستقلين قدمنا إقتراح قانون للمجلس النيابي للتمديد الى رتبة لواء وعماد، لما نراه في هذه الظروف التي تمر بالبلاد ضرورة، وأبلغنا دولة الرئيس هذا الإطار وأبدى دولته كل تعاون لما فيه مصلحة البلد والحرص عليه".



وأضاف:"نأمل ان يأخذ هذا الإقتراح مجراه الطبيعي حفاظا على الوطن وعلى سلامته".



وردا على سؤال حول أي من المسارات سوف يسلكها التمديد، أجاب سليمان: "الرئيس بري كان واضحا وأبلغ ذلك لكتلة القوات، واليوم أبلغنا بأن الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء واذا تعذر مجلس الوزراء هو جاهز لإخذ القرار في المجلس النيابي لما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة".



وأضاف: "ونحن نطالب بالمساواة والعدالة في هذا الإطار، ما ينطبق على العماد ينطبق على الألوية العاملين" .



كما استقبل الرئيس بري أيضاً النائب عبد العزيز الصمد.