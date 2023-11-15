بسبب افضلية المرور.. اطلاق نار على مواطن في القبة

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وقع اشكال في منطقة القبة بالقرب من مبنى المهنية بين كل من المدعو "خ. ش" و "ط.م" تطور لاحقاً الى اطلاق نار من مسدس حربي من قبل الاول بإتجاه الاخير دون اصابته. وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة.عرف ان الاشكال حصل بسبب خلاف على افضلية المرور.