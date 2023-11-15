عقيلة رئيس الحكومة من اسطنبول: عدوان غزة وجنوب لبنان نتيجة للتغاضي عن جرائم اسرائيل

اكدت عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي نجيب ميقاتي "أن العدوان الاسرائيلي المتمادي على غزة وجنوب لبنان هو النتيجة الحتمية للتغاضي المستمر عن جرائم اسرائيل وغياب المحاسبة الدولية لها والكيل بمكيالين على صعيد العدالة الدولية".

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وفي كلمة القتها اليوم في قمة لعقيلات رؤساء الدول والحكومات، دعت اليها عقيلة الرئيس التركي السيدة أمينة أردوغان في اسطنبول، قالت السيدة ميقاتي: لقد غاب مفهوم الانسانية لقوة الحق ليحل مكانه مفهوم هجين يعطي الحق للقوة.لقد تحمّل شعب غزة سنوات من الصراع والتشرد والأزمات الإنسانية، ومن فقدان للارواح البريئة وقتل الاطفال والمدنيين، وهذه مأساة لا يمكن تجاهلها او تناسيها.

كما يفرض علينا الواجب ان نفضح وندين كل عنف في حق المدنيين وانتهاك لسيادتنا الوطنيةوان ندعو الى حل سلمي يحترم حقوق الجميع وكرامتهم والقوانين والمواثيق الدولية.

وقالت: نداؤنا الى المجتمع الدولي من اسطنبول بالتدخل الفوري لوقف القتل والتدمير والعنف والعمل لاحلال السلام والعدالة في المنطقة.

نحن معا نستصرخ الضمير العالمي ان ينصت الى انين الاطفال الرضع الذين يموتون يوميا في المستشفيات.

كما نطالب بالتدخل الفوري لاحلال السلام الذي فقدناه منذ العام 1948، بعدما بلغت المأساة حد نهش الكلاب جثث الضحايا على أبواب المستشفيات وامست الانسانية طعاما للمفترسين.

وسألت: اي ضمير يقبل بما يجري ولا يسارع الى لجمه فورا .صوتنا الذي يصدح اليوم رسالة صارخة الى العال اجمع: أوقفوا العنف اوقفوا القتل وأحلوا السلام،

وقالت:إنني هنا ايضا لاحدثكم عما فعله ويفعله العدوان الاسرائيلي المستمر بلدي لبنان من اجتياحات متتالية واحتلال وجرائم ومجازر وتدمير.ولعل المحطة الابرز في مسلسل الاجرام الاسرائيلي في لبنان تمثلت في المجزرة التي أودت بحياة 106 من المدنيين معظمهم من الاطفال والنساء بقصف على مقر لقوات اليونيفيل كانوا لجأوا اليه هربا من عملية عناقيد الغضب التي شنتها إسرائيل .

وفي سجل الجرائم الاسرائيلية أخيرا استهداف المدنيين والصحافيين وقتل ثلاث فتيات شقيقات في مقتبل العمر هن ريماس، تالين، وليان شور،وجدتهن بنيران صاروخ استهدف سيارة مدنية في الجنوب،فيما والدتهن تعاني على سرير الاوجاع .

وختمت بالقول "أوقفوا العنف اوقفوا القتل وأحلوا السلام".

يذكر ان قمة عقيلات رؤساء الدول والحكومات التي دعت اليها عقيلة الرئيس التركي السيدة أمينة أردوغان في اسطنبول اليوم عقدت تحت عنوان "قلب واحد من أجل فلسطين".