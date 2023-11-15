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لبنان

إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات

Lebanon 24
15-11-2023 | 07:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة التل، بين أحد الأشخاص وعمال محل حلويات، تطوّر الى عراك وتضارب بالأيدي.
 
 
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التل

إشكال

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