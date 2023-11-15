الجميل من بروكسيل: لوقف التدخل الخارجي في لبنان

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شارك رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في سلسلة إجتماعات ومحاضرات في البرلمان الأوروبي في بروكسيل.وشارك الجميّل في الجمعية العامة واجتماع لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية "لحزب الشعب الأوروبي EPP" واجتماع اللجنة التنفيذية "لتجمّع أحزاب الوسط" IDC-CDI واجتمع برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.ووافقت اللجنة التنفيذية "لتجمّع أحزاب الوسط" IDC-CDI في خلال الاجتماع على اقتراح تقدّم به حزب الكتائب حول لبنان يدعو إلى" العمل على نزع فتيل أي تصعيد محتمل على الحدود الجنوبية للبنان والتزام جميع الأفرقاء كامل القرارين الدوليين 1559 و1701".كما يدعو الاقتراح النظام الإيراني وحزب الله إلى "الامتناع عن جر لبنان إلى حرب لن تؤدي إلاّ إلى الدمار"، ويحث المجتمع الدولي على "الضغط لوقف التصعيد الحدودي من الجانبين ووقف التدخل الخارجي في لبنان واستخدامه منصة لتوجيه الرسائل".وأكد الجميل أمام الجمعية العامة ان "ما نشهده اليوم في الشرق الأوسط هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".ولفت الجميّل الى انه "لا يجوز اختصار لبنان بحزب الله فاللبنانيون لا يريدون الانجرار الى الحرب، ولكن البلد مختطف من قبل ميليشيا مسلّحة تصادر قراره ومؤسساته"، مؤكداً ان" اللبنانيين يريدون العيش بسلام ويتطلّعون للحرية والانفتاح على العالم ويرفضون الانجرار إلى حرب".وأضاف: "على الاتحاد الأوروبي أن يتّخذ موقفا أكثر صرامة ووضوحا بشأن زعزعة استقرار المنطقة وبلدي لبنان".وفي موضوع السوريين في لبنان، أكد الجميّل "عدم قدرة لبنان على تحمّل هذا العبء منفرداً"، مشيراً الى ان "القتال في سوريا توقّف ويجب مساعدة اللاجئين على العودة الى بلدهم".ودعا البرلمان الأوروبي إلى "مساعدة لبنان على رفع هذا العبء عن كاهله، ولبنان تحمل تحمّله بما يزيد عن 12 عاماً"، مشيراً إلى أنها" ليست مسؤولية لبنان بل مسؤولية العالم".وشدد على أنّ اللبنانيون يريدون العيش بسلام وحرية وانفتاح على العالم وأن يكون بلدهم مركزاً للحوار والإزدهار.