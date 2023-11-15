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لبنان

منذ أكثر من ساعتين... هذا ما تشهده أجواء النبطية

Lebanon 24
15-11-2023 | 08:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ 3 طائرات إستطلاع تُحلّق في سماء النبطية بشكل مستمرّ، منذ اكثر من ساعتين.
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