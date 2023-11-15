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لبنان

متعلّق بشبكة الأمان الاجتماعي.. وزير المالية وقع هذا المشروع

Lebanon 24
15-11-2023 | 08:27
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وقع وزير المالية يوسف الخليل اليوم مشروع اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي والمتعلق بالتمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 19 بقيمة /300/ مليون دولار أميركي وقد أحالها على رئاسة مجلس الوزراء. 
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يذكَر أن وزير المالية كان قد تسلم يوم امس كتاب مصرف لبنان والمتعلق بآلية الدفع من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.
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