متعلّق بشبكة الأمان الاجتماعي.. وزير المالية وقع هذا المشروع

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وقع وزير المالية يوسف الخليل اليوم مشروع اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي والمتعلق بالتمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 19 بقيمة /300/ مليون دولار أميركي وقد أحالها على رئاسة مجلس الوزراء.يذكَر أن وزير المالية كان قد تسلم يوم امس كتاب مصرف لبنان والمتعلق بآلية الدفع من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.