حادث سير... وأحد الجرحى حالته حرجة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير بين دراجة ناريّة ودراجة هوائيّة، في محلة أبي سمراء، بالقرب من دوار الصفاء.

وقد أُصيب شخصان سوريان في الحادث، وعُلم أنّ أحدهما حالته حرجة.