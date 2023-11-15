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لبنان

حادث سير... وأحد الجرحى حالته حرجة

Lebanon 24
15-11-2023 | 08:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير بين دراجة ناريّة ودراجة هوائيّة، في  محلة أبي سمراء، بالقرب من دوار الصفاء.
 
وقد أُصيب شخصان سوريان في الحادث، وعُلم أنّ أحدهما حالته حرجة.
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أبي سمراء

حادث سير

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