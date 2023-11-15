تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان

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دعا كبار العلماء في بريطانيا إلى فرض حظر عاجل على جلب الهررة إلى المملكة المتحدة من قبرص والدول المجاورة، لمنع انتشار فيروس شديد العدوى ومميت.وتشير التقديرات إلى أن هذا الفيروس القاتل، من عائلة فيروسات كورونا من نوع "FCoV-23"، ويعتقد أنه المسؤول عن مقتل 8500 هرة في قبرص في النصف الأول من هذا العام، وهذا الرقم مرجح للارتفاع بشكل كبير.ووفق تقرير "تايمز" البريطانية، تم التثبت من إصابة هرة واحدة في المملكة، تم إحضارها من قبرص، ويجري التحقق في 3 إصابات أخرى مشتبه بها، وكلها مرتبطة بقبرص.وفي حين لم يظهر الفيروس أي علامة على خطورته بالنسبة إلى البشر، لكن دعت الدكتورة كريستين تيت بوركارد من جامعة إدنبرة، التي أشرفت على الفريق الذي أكد الحالة الأولى، إلى فرض حظر مؤقت على جلب الهررة من البلدان التي ينتشر فيها الفيروس، والتي يبدو أنها تشمل أيضاً اليونان ولبنان.وأشار التقرير إلى أن المملكة البريطانية ليس لديها أي متطلبات للحجر الصحي أو اختبار الهررة التي ربما تعرضت للفيروس في الخارج، لكن مسؤولة في وزارة البيئة أكدت استمرار جمع المعلومات حول خطر المرض الذي يشكله فيروس كورونا الهررة، وسوف تنظر في أي إجراءات أخرى حسب الضرورة.ونقل التقرير البريطاني أنه في ظل الحاجة إلى المزيد من البحث للتأكد في كيفية انتشار فيروس كورونا FCoV-23، ما هو معلوم اليوم أن الفيروس "قد ينتشر مباشرة من هرة إلى أخرى عن طريق التلوث البرازي، تماماً مثل كل فيروسات التاجية للهررة والكلاب التي نشأ منها، على سبيل المثال، إذا كانت الهرة تستخدم نفس مكان قضاء الحاجة مع هرة مصابة، ثم تلعق الهرة كفوفها". (الامارات 24)