جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، في 16 تشرين الثاني، في السرايا، لبحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة بتاريخ 14 تشرين الثاني.

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