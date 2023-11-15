Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ

Lebanon 24
15-11-2023 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1130718-638356640734881410.png
Doc-P-1130718-638356640734881410.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس المقبل، في 16 تشرين الثاني، في السرايا، لبحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة بتاريخ 14 تشرين الثاني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": لا موعد جديدا بعد لجلسة مجلس الوزراء بعد ارجائها اليوم لعدم اكتمال النصاب
lebanon 24
15/11/2023 19:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لعدم اكتمال النصاب.. ارجاء جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
15/11/2023 19:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إرجاء جلسة مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب
lebanon 24
15/11/2023 19:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل... إليكم جدول أعمالها
lebanon 24
15/11/2023 19:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24

جلسة

مجلس الوزراء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-11-15
12:21 | 2023-11-15
12:02 | 2023-11-15
11:58 | 2023-11-15
11:37 | 2023-11-15
11:22 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24