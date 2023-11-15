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لبنان

وزير الدفاع التقى النائب جهاد الصمد.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
15-11-2023 | 09:20
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد.
 
 
وتم البحث خلال اللقاء، في الشؤون المتعلقة بمؤسسات وزارة الدفاع الوطني والاوضاع العامة في البلاد.
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