الزراعة عممت المستندات المطلوبة للحصول على بذار القمح الطري

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عممت وزارة الزراعة "التزاما بالخطة الوطنية لزراعة القمح في لبنان التي اطلقتها في تشرين الثاني 2022 "، بالشراكة مع منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة وبرنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على المزارعين: نسخة عن المستندات المطلوبة للحصول على بذار القمح الطري الصالح لصناعة الخبر، صورة عن الطلب الذي يجب تقديمه في المصالح الاقليمية وفي المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ونموذج اشعار استلام طلب للحصول على بذار قمح طري.على ان تتم عملية تقديم الطلبات اعتبارا من يوم غد الخميس 16 تشرين الثاني 2023 ولغاية الخميس 7 كانون الاول 2023 ضمنا خلال اوقات الدوام الرسمي.