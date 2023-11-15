أمرٌ يُكشف لأوّل مرّة... هذا ما فعله "الحزب" فور معرفته بعمليّة "طوفان الأقصى"

أفادت وكالة "رويترز" عن 3 مسؤولين قولهم، إنّ المرشد الأعلى للجمهوريّة الإيرانيّة علي خامنئي أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، أنّ "حماس" لم تُبلغ إيران بهجوم 7 تشرين الاول، لذا، لن تدخل الحرب نيابة عنها".

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وبحسب الوكالة، قال المسؤولون إنّ "خامنئي حثّ هنية على إسكات الأصوات الداعية إيران و"حزب الله" للإنضمام للمعركة".

وتابع المسؤولون أنّ "خامنئي أكّد لهنية الاستمرار بدعم "حماس" معنويا وسياسيا من دون تدخل مباشر".

وأشارو إلى أنّ "حزب الله" لم يكن كما إيران على علم بهجوم 7 تشرين الاول، وقد تفاجأ بعملية "حماس"، واستدعى قواته للتأهب".

في موازاة ذلك، قال مقربون من "حزب الله" لـ"رويترز"، إنّ "العناصر لم يكونوا في حالة تأهب على الحدود يوم 7 تشرين الاول".