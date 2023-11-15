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لبنان

تيننتي عن إطلاق سراح المُتهم بقتل الجندي شون روني: نتأكد من المعلومات

Lebanon 24
15-11-2023 | 10:37
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 أشار الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي إلى أن "بعثة حفظ السلام اطلعت على التقارير التي تفيد بأن السلطات اللبنانية أطلقت الليلة الماضية سراح الشخص الذي اعتقلته، بعد الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني بسبب تدهور حالته الصحية".
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وقال في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": "نعمل على التأكد من هذه المعلومات من المحكمة العسكرية".

ولفت تيننتي الى أن "الحكومة اللبنانية أعلنت في مناسبات عدة التزامها تقديم الجناة إلى العدالة"،  مشيرا إلى أن "اليونيفيل تواصل الحث على محاسبة جميع الجناة وتحقيق العدالة للجندي روني وعائلته".
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