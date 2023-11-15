Advertisement

أفاد ثلاثة مسؤولين كبار بأن المرشد الإيراني علي خامنئي وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما التقيا في طهران في أوائل تشرين الثاني، قائلا إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل ومن ثم فإنها لن تدخل الحرب نيابة عن "حماس".وقال خامنئي لإسماعيل هنية إن "إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر"، حسبما أفاد مسؤولون من إيران وحماس ومطلعون على المناقشات وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بحسب "رويترز".هذا واشار مسؤول من "حماس" الى أن خامنئي حث هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنا إيران و"حزب الله" إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.