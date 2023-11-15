Advertisement

لبنان

أمر يتعلّق بـ"حزب الله".. ماذا أبلغ خامنئي هنية؟

Lebanon 24
15-11-2023 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1130746-638356710444682823.png
Doc-P-1130746-638356710444682823.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد ثلاثة مسؤولين كبار بأن المرشد الإيراني علي خامنئي وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما التقيا في طهران في أوائل تشرين الثاني، قائلا إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل ومن ثم فإنها لن تدخل الحرب نيابة عن "حماس".
Advertisement


وقال خامنئي لإسماعيل هنية إن "إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر"، حسبما أفاد مسؤولون من إيران وحماس ومطلعون على المناقشات وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بحسب "رويترز".


هذا واشار مسؤول من "حماس" الى أن خامنئي حث هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علنا إيران و"حزب الله" إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-11-15
12:21 | 2023-11-15
12:02 | 2023-11-15
11:58 | 2023-11-15
11:37 | 2023-11-15
11:22 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24