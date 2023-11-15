بشأن الغرامات.. هذا ما قررته "لجنة المال"

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة تابعت فيها درس واقرار مشروع موازنة العام 2024.



وتقرر خلال الجلسة "إلغاء الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة بسبب موازنة 2024 كالغرامات على عقود الايجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات".

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كذلك، رفضت اللجنة استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز اموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة.