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لبنان

عملية جديدة لـ"حزب الله" قبل قليل.. بيانٌ يعلن ما حصل!

Lebanon 24
15-11-2023 | 11:58
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، إستهداف موقف جل الدير العسكري الإسرائيليّ بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إصاباتٍ مباشرة به. 

وجاء في بيان الحزب التالي: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم
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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الأربعاء 15-11-2023  موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏".

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