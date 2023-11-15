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لبنان
عملية جديدة لـ"حزب الله" قبل قليل.. بيانٌ يعلن ما حصل!
Lebanon 24
15-11-2023
|
11:58
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، إستهداف موقف جل الدير العسكري الإسرائيليّ بالأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إصاباتٍ مباشرة به.
وجاء في بيان الحزب التالي: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ صدق الله العلي العظيم
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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الأربعاء 15-11-2023 موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾".
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