آخر كلام إسرائيليّ عن "حزب الله".. هذا ما قيلَ عن "حربه النفسية"

قالت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة إن "حزب الله" يستخدم ببراعة الحرب النفسية ضدّ إسرائيل من خلال نشر مقاطع فيديو للعمليات التي ينفذها ضد مواقع الجيش الإسرائيليّ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

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ولفتت التقارير إلى أنّ قيام الحزب أيضاً بشرح موقع كل عملية يقوم بها من الناحية الجغرافية عبر تحديد نقطة الإستهداف ضمن الخريطة، يعتبر أيضاً جزءاً أساسياً من الحرب النفسية التي يخوضها.