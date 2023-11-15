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لبنان

قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم

Lebanon 24
15-11-2023 | 12:31
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أعلنَ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم الأربعاء، تعديل مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية.
 
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