قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم

أعلنَ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم الأربعاء، تعديل مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 - الدورة الثانية.

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