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لبنان

فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2023 | 12:42
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قالت مصادر مُطلعة على عمل "النافعة" إنَّ هناك إشكاليات عديدة وعوائق مُرتبطة بعمليات تسجيل السيارات رغم أنّ هيئة إدارة السير عمدت إلى إستئناف العمل ضمن أغلب مراكزها على مختلف الأراضي اللبنانية.
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ولفتت المصادر إلى أن هناك مساعٍ لإيجاد "فتوى" بشأن السيارات الأجنبية التي جرى تسجيلها في وقتٍ سابق وذلك من أجل إصدار "دفاتر" خاصة بها بعدما تم منحُ سائقيها في أوقاتٍ سابقة إستمارات ورقية باتت منتهية الصلاحية منذ أشهر. 

كذلك، أشارت المصادر إلى أنّ من يقوم بتسجيل سيارة أجنبية حالياً، يتوجّبُ عليه دفع مبلغ 4 مليون و 200 ألف ليرة لبنانية، موضحةً أنّ المبلغ المذكور يشمل رسم اللوحة، الدفتر والبطاقة الإلكترونية اللاصقة التي يحصل عليها صاحب السيارة بعد التسجيل.

وبحسب المصادر، فإنَّ هناك مشكلة أيضاً تتمحور في عدم توافر لوحاتٍ جديدة بشكلٍ سهل، كما أن "البطاقة اللاصقة" غير متوفرة أيضاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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