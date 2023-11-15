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لبنان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع لـ"حزب الله" رداً على هجمات ضدنا

Lebanon 24
15-11-2023 | 13:26
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أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى أن "الجيش هاجم مواقع لـ"حزب الله" في الشمال".
 
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وقال: "تم استهداف كل المواقع التي انطلقت منها هجمات على أراضينا".
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