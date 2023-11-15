أطباء في لبنان "يخشون الحرب".. وتحذيرٌ من إنهيار المُستشفيات!

نشرت وكالة "رويترز" تقريراً تحت عنوان: "أطباء يخشون انهيار المستشفيات المستنزفة في لبنان إذا تصاعدت الحرب"، وجاء فيه:

من مكتبه المطل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، يستطيع الطبيب مؤنس كلاكش سماع دوي قذائف المدفعية والغارات الجوية التي تسقط على البلدات اللبنانية القريبة.

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الوتيرة المتزايدة لهذه الهجمات بثت الرعب في قلوب العاملين في المستشفى الصغير الذي يديره كلاكش، وجعلت القلق يستبد بهم.



في حديثٍ عبر "رويترز"، يقول كلاكش: "لحد الآن عالجنا 51 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة القصف في الشهر الماضي تقريبا. توفي أو وصل 17 منهم قتلى".



نقص الوقود



وأضاف كلاكش، مدير مستشفى مرجعيون في جنوب لبنان، إنه يخدم نحو 300 ألف شخص في المنطقة، مشيراً إلى أنه "في المستشفى 14 سريراً للطوارئ ويكافح من أجل العمل بسبب نقص الموظفين، والأهم من ذلك، نقص الوقود". الوتيرة المتزايدة لهذه الهجمات بثت الرعب في قلوب العاملين في المستشفى الصغير الذي يديره كلاكش، وجعلت القلق يستبد بهم.في حديثٍ عبر "رويترز"، يقول كلاكش: "لحد الآن عالجنا 51 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة القصف في الشهر الماضي تقريبا. توفي أو وصل 17 منهم قتلى".وأضاف كلاكش، مدير مستشفى مرجعيون في جنوب لبنان، إنه يخدم نحو 300 ألف شخص في المنطقة، مشيراً إلى أنه "في المستشفى 14 سريراً للطوارئ ويكافح من أجل العمل بسبب نقص الموظفين، والأهم من ذلك، نقص الوقود".

ويعمل المستشفى بالمولدات لمدة 20 ساعة يومياً، ويتعين عليه دفع ما يصل إلى 20 ألف دولار شهريا مقابل الوقود.



ونقلت "رويترز" عن كلاكش قوله: "لم يعد أي من هذه الأموال يأتي من الحكومة. نعتمد على الأموال المتوفرة في المستشفى من أسبوع إلى آخر (...) وإذا نفد الوقود، فسُيغلق المستشفى".

وفي الأشهر التي سبقت الإنهيار المالي، عمد كلاكش إلى تجهيز المستشفى وتجديده، فاشترى آلات غسيل الكلى ونقل غرفة الغسيل إلى مبنى خارجي لتوفير مساحة أكبر لعلاج المرضى.



والآن، يشعر كلاكش بالقلق من أن يختفي كل ذلك في غارة جوية، ويراقب برعب التقاعس عن حماية الأطقم الطبية في غزة.

أزمة جديدة



العشرات من المستشفيات العامة الأخرى معرضة للخطر أيضاً. فعلياً، فإن الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2019 جعله قادراً بالكاد على التكيف في وقت السلم.



والآن، يدفع الصراع المتصاعد على الحدود الجنوبية مع إسرائيل قطاع الرعاية الصحية إلى أزمة جديدة، ويشعر الأطباء بالقلق من أن الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط قد تمتد إلى ما هو أبعد من نقطة الانهيار.



واندلع القتال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بعدما دخلت إسرائيل وحركة حماس في حرب بقطاع منذ السابع من أكتوبر.

عدد الأطباء قليل!

ومستشفى مرجعيون ليس استثناء، ويقول كلاكش إن الكثير من موظفيه غادروه إلى مدن أكبر أو دول أجنبية، وأضاف: "كان عندنا 4 أو 5 جراحين بعام 2006، ومختصين بالعظام وطب النساء، أما الآن الآن لدينا مختص واحد بكل مجال والجميع يعملون لساعات طويلة جدا بدون أي تبديل".



من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ميزانيتها لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات، وأرسلت على عجل مستلزمات علاج الصدمات إلى المستشفيات الحكومية هذا الأسبوع، في توقع للأسوأ. بدورها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها زودت المستشفيات، ومنها مرجعيون، بالوقود. (رويترز)



