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لبنان

في لبنان.. "لا رواتب لهؤلاء"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-11-2023 | 14:54
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عُلِم أنّ عدداً كبيراً من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية الموجودين في لبنان، لم يتلقوا رواتبهم عن شهر تشرين الأول الماضي حتى الآن.

وتبيّن أن عدم تحويل الرواتب من الضفة الغربية إلى لبنان جاء بسبب رفض السلطة الفلسطينية خطوة قامت بها وزارة المالية الإسرائيلية مؤخراً وتمثلت باقتطاع وحسم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهرية الخاصة بالفلسطينيين، وذلك بذريعة أن جزءاً من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزّة.
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وبناءً على هذه الخطوة، قالت وزارة المالية الفلسطينية إن "القيادة والحكومة الفلسطينية اتخذت القرار بعدم استلام ورّد الحوالة المنقوصة، وبذلك فإنه سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر تشرين أول".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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