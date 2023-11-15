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لبنان

رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!

Lebanon 24
15-11-2023 | 15:02
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نشر السيد جواد نصرالله، نجل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مقطع فيديو للسيدة هدى حجازي، والدة الأطفال الـ3 اللواتي استُشهدن مع جدّتهنّ إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارتهنّ المدنية في بلدة عيناتا الجنوبيّة قبل أكثر من أسبوع.
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وفي المقطع المُصوّر، وجّهت حجازي تحية إلى نصرالله، قائلة له: "فداك روحي يا حفيد رسول الله". 
 
 
#فداك_روحي يا حفيد رسول الله (ص) 
عوائل الشهداء عم يبدعوا
ماحدا في يزايد بحرف عكلامهم لطالع باصدق لحظة واحساس ، باقرب وقت فيه تجلي وفداء وتضحية
بوركتم واعزنا الله بكم وبيقينكم ومحبتكم
وخاصة للسيدة #هدى_حجازي وزوجها المضحي ايضاً وعائلتهم الشريفة
 
 
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