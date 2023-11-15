في طرابلس.. ماذا ضبطت "المخابرات" مع أحد المواطنين؟

أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش المدعو "م.ع." في منطقة أبي سمراء - طرابلس، حيثُ ضبطت بحوزته كمية من المخدرات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وعلى الفور، جرى اقتياد الموقوف إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق معه بإشراف القضاء المُختص.