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لبنان

في طرابلس.. ماذا ضبطت "المخابرات" مع أحد المواطنين؟

Lebanon 24
15-11-2023 | 16:51
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أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش المدعو "م.ع." في منطقة أبي سمراء - طرابلس، حيثُ ضبطت بحوزته كمية من المخدرات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وعلى الفور، جرى اقتياد الموقوف إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق معه بإشراف القضاء المُختص.
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مخابرات الجيش

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