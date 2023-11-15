مساعدة للأساتذة المتقاعدين في الجامعة

بات بحكم المؤكد أن الأساتذة المتقاعدين في الجامعة، خصصت لكل واحد منهم مساعدة، تعويضاً عن مساعدة الانتاج، لا تقل عن 400 دولار أميركي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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