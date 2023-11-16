المدفعية الاسرائيلية تستهدف مناطق جنوبية عدة.. إليكم آخر التطورات

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن تم استهداف موقع "العاصي" الإسرائيلي، وفي المقابل، رد ‏العدو الاسرائيلي باستهداف منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل واطراف بلدة محيبيب بالقذائف المدفعية.

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كما ونفذ الطيران الحربي المعادي غارة جوية عنيفة على أحراج "اللبونة" جنوبي ‌الناقورة، قبل ظهر اليوم، واستهدف أحراج بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان بعدد من القذائف الحارقة، كما وتعرض سهل الخيام لقصف مدفعي إسرائيلي.

وكانت حالة من الترقب والحذر خيمت على القطاع الشرقي من الجنوب انطلاقا من محور سهل الماري المجيدية، ومزارع شبعا، والعرقوب منذ ليل امس يخرقه بصورة شبه متواصلة تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي من نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وصولاً إلى البقاع الغربي واقليم التفاح وتلال المحمودية.

من جهة أخرى، حلق الطيران الاسرائيلي فوق القطاعين الغربي والاوسط فجراً، وأغار على بعض المواقع.

إلى ذلك، تعرضت كل من منطقة جبل البلاط قرب راميا ومحيط الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة لقصف مدفعي اسرائيلي صباح اليوم.

وكانت حالة من الهدوء الحذر سيطرت على القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة وذلك بعد قصفٍ للعدو الإسرائيليّ إستهدف مناطق عديدة وهي ميس الجبل، ومحيبيب، ورب ثلاثين، وراميا، والناقورة، واللبونة، وطي حرفا، وعيتا الشعب، والضهيرة، وشيحين، وعلما الشعب.

وكان جيش العدو الإسرائيليّ ألقى قنابل مُضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط وذلك في ظلّ تحليقٍ مكثف للطيران الإستطلاعي.