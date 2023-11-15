بعد تعرض مناطق جنوبية عديدة للقصف الإسرائيلي مساء.. كيف يبدو الوضع صباحاً؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حالة من الترقب والحذر تخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل الماري المجيدية، ومزارع شبعا، والعرقوب منذ ليل امس يخرقه بصورة شبه متواصلة تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي من نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وصولاً إلى البقاع الغربي واقليم التفاح وتلال المحمودية.

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من جهة أخرى، حلق الطيران الاسرائيلي فوق القطاعين الغربي والاوسط فجراً، وأغار على بعض المواقع.

إلى ذلك، تعرضت كل من منطقة جبل البلاط قرب راميا ومحيط الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة لقصف مدفعي اسرائيلي صباح اليوم.

وكانت حالة من الهدوء الحذر سيطرت على القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة وذلك بعد قصفٍ للعدو الإسرائيليّ إستهدف مناطق عديدة وهي ميس الجبل، ومحيبيب، ورب ثلاثين، وراميا، والناقورة، واللبونة، وطي حرفا، وعيتا الشعب، والضهيرة، وشيحين، وعلما الشعب.

وكان جيش العدو الإسرائيليّ ألقى قنابل مُضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط وذلك في ظلّ تحليقٍ مكثف للطيران الإستطلاعي.