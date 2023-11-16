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لبنان
سوريا جزء من المعركة!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-11-2023
|
02:15
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يبدو ان "حزب الله" يحاول بشكل مستمر إظهار الدولة السورية شريكة في المعارك الحاصلة على اكثر من جبهة، وهذا ما تحدث عنه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير.
ويندرج في هذا السياق، بحسب مصادر مطلعة، "نشر الاعلام الحربي التابع للحزب لفيديو استهداف الاسرائيليين من قبل مجموعة من الحزب في الجنوب براجمة صواريخ قصيرة المدى مصنوعة في سوريا".
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وترى المصادر ان تركيز الفيديو على الراجمة الفعالة ضد الافراد، محاولة للتأكيد ان النظام في سوريا شريك بالمقاومة وان لم يكن يتدخل بشكل مباشر في المعركة، لكنه يدعم بالسلاح ويفتح اراضيه للعمليات من قبل "حزب الله".
المصدر:
لبنان 24
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