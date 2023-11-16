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لبنان

هذه الخطوة لاقت استحسانًا لدى الجالية في كندا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-11-2023 | 01:45
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لاقت الخطوة التي أقدم عليها أحد المسؤولين الروحيين في كندا ببيع مقر إقامته الفخم الذي كان يشغله سلفه استحسانًا لدى أبناء طائفته وسائر أبناء الجالية اللبنانية والمشرقية في مونتريال، الذين رأوا في هذه الخطوة ما ينسجم مع التعاليم السماوية، خصوصًا أنه اختار مقرًّا متواضعًا لإقامته الجديدة بعدما وضع كامل المبلغ من عملية البيع في تصرّف أبناء طائفته للاستثمار فيه بمشاريع إنسانية تعود بالفائدة على مختلف النشاطات التي تقوم بها اللجان المختصّة، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة لمن يحتاج إليها، وبالأخص النشاطات التي لها بعد روحي بما يساهم في الحفاظ على التقاليد والعادات الشرقية، التي تميّز أبناء الجاليات الشرقية في بلاد تختلف تقاليدها وعاداتها عن تلك التي نقلها معهم أبناء هذه الجاليات إلى مختلف المدن الكندية.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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