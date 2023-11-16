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لبنان
الأولى من نوعها...قاضٍ يشكو قاضياً على خلفية مخالفات التراتبية في التعيينات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-11-2023
|
01:30
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تقدّم قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد بشكوى، هي الأولى من نوعها أمام التفتيش القضائي ضدّ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله والقاضي بلال حلاوي، وذلك بعد تكليف الرئيس الأول الأخير بمهامّ قاضي التحقيق الأول مكان القاضي شربل أبو سمرا الذي أُحيل على التقاعد في 9 تشرين الثاني الجاري.
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واستكملت هذه الشكوى مساراً من "شدّ الحبال" حول القاضي الذي يحقّ له قانوناً وعملاً بالتراتبية والأقدمية أن يخلف القاضي أبو سمرا الذي كان يَنظر في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومعاونيه.
وفي نهاية أيلول الماضي، أدّى قرار الرئيس الأول حبيب رزق الله تكليف القاضي وائل صادق بالحلول مكان القاضي شربل أبو سمرا بعد تقاعده إلى ما يشبه "الانتفاضة" ضدّ القرار، ويومها تمنّع قضاة التحقيق الأربعة في دائرة التحقيق في بيروت، بموجب كتاب رفعوه إلى القاضي رزق الله، عن تنفيذ مضمون القرار والامتناع عن تسلّم أو تسجيل أيّ دعوى أو إحالة تَرِد إلى أقلامهم بواسطة قاضي التحقيق الأوّل المكلّف ريثما يتمّ الرجوع عن القرار، لأنّ الأربعة هم أعلى في الدرجة والأقدمية من "زميلهم"، وهو ما دفع صادق إلى الاعتذار عن قبول التكليف.
والمفارقة أنّ القاضي حلاوي الذي عاد وقَبِل التكليف من القاضي رزق الله، على الرغم من عدم مراعاته للتراتبية، كان من ضمن القضاة الأربعة الذين انتفضوا ضدّ قرار الرئيس الأول تكليف القاضي صادق، وهم: فؤاد مراد وبلال حلاوي وفريد عجيب وروني شحادة، ومراد هو القاضي الأعلى درجة المفترض أن يستلم قانوناً مكان القاضي أبو سمرا.
وقد اعترض "نادي القضاة" على التكليفات غير القانونية بمؤازرةٍ من معظم الجسم القضائي بسبب مخالفتها الصريحة للقوانين.
المصدر: لبنان 24
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