لبنان في قلب العاصفة اعتبارا من الأحد.. وهكذا سيكون طقس النصف الثاني من تشرين

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أشار الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ إلى ان لبنان سيدخل في قلب العاصفة صباح يوم الأحد ولغاية مساء الإثنين، وستكون الأمطار طوفانية بنسبة 98 بالمئة.وكان خنيصر لفت إلى ان لبنان سيتأثر بمنخفض جوي آتٍ من اليونان وتركيا سيتحوّل إلى عاصفة وبالتالي ستكون العاصفة الأولى التي ستضرب لبنان من حيث سرعة الرياح التي ستصل ما بين 70 و90 كلم في الساعة وقد تصل إلى 100 كلم في الساعة يوم الأحد في المناطق الشمالية .إذا طقس يوم الأحد سيكون عاصفا مع أمطار طوفانية غزيرة وتدنٍ بدرجات الحرارة وستتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.وأكد خنيصر انه سوف ينقلب تشرين الحالي بقسمة الثاني الى ممطر وسلسلة من المنخفضات سوف تتجه نحو المنطقة بسبب نشاط منخفض البحر الاحمر الذي يساهم بتدني الضغط الجوي في المنطقة.