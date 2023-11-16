العثور على شخص مضرجاً بالدماء على شاطئ صيدا.. ماذا حصل معه؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على أحد الأشخاص مضرجاً بالدماء على شاطئ صيدا صباح اليوم، وعملت فرق الاسعاف في الصليب الأحمر على نقله الى أحد المستشفيات للمعالجة.



يُذكر أن المصاب هو من قام بضرب رأسه بالحجارة بعد طرده من مكان سكنه في حارة صيدا، في ما رجحت معلومات أخرى أن يكون السبب هو تعاطيه الدائم للكحول.

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