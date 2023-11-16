عبدالله: التمديد للقيادات الأمنية ضرورة قصوى

شدد النائب بلال عبدالله في حديث اذاعي، على ان "المطلوب من الحكومة او مجلس النواب التمديد للقادة الأمنيين في مقدمها قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي"، مشيرا الى "امكانية العودة الى اقتراح اللقاء الديموقراطي القاضي بالتمديد لكل الرتب العسكرية اختيارياً"، ومؤكدا ان "التمديد للقيادات الأمنية ضرورة قصوى كي لا ندخل بالفراغ الأمني".

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واشار الى أن "الحكومة قامت بجزء من واجباتها في مسألة تأمين التمويل لوزارة الصحة وخصصت عشرة الاف بليار ليرة في حال توسعت الحرب"، مضيفا ان "وزير الصحة يقوم بما عليه في هذا المجال وهو يتفاوض مع البنك الدولي لإحالة ما تبقى من قرض الرعاية الصحية الأولية الى الطوارئ الصحية، لكنه أكد ان ذلك يبقى غير كاف إذا وقع المحظور وبالتالي المطلوب مساعدة من المؤسسات الدولية".

واكد عبدالله ان "كل القطاع الصحي مستنفر في لبنان بدعم من المجتمع المحلي"، واضاف "سنحاول تأمين استمرارية علاجات غسيل الكلى والأمراض السرطانية في حال حصول نزوح".