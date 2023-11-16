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لبنان

عملية واسعة للشرطة الألمانية.. توقيف أشخاص لعلاقتهم بحزب الله

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:03
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نفّذت الشرطة الألمانية في سبع مناطق من البلاد، عمليات تفتيش واسعة استهدفت جمعية يشتبه في ارتباطها بحزب الله اللبناني، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا.. مع التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل".
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وأشارت إلى أن عمليات التفتيش استهدفت "المركز الإسلامي في هامبورغ"، وخمس مجموعات تابعة له في سبع ولايات اتحادية، حيث تبحث "عن 54 شيئاً" محدداً لم تعلن عن تفاصيلها.

وأضافت الوزارة أن هذا المركز "يشتبه في قيامه بعمل يخالف النظام الدستوري" ويدعم حزب الله.

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