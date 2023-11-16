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لبنان

نازحون سوريّون يبنون مخيّماً على الأملاك العامّة... وأمن الدّولة تتدخّل

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:22
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة البيان الآتي:
 
"قامت مجموعة من النازحين السوريّين ببناء مخيّم كبير لها على مساحات كبيرة من الأملاك العامّة بالباطون والحديد، مستغلّة الوضع الأمنيّ الدقيق في الجنوب وترك المواطنين لمناطقهم بسبب القصف الذي يتعرّضون له.
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بعد توجيه أكثر من إنذار للنازحين السوريّين بضرورة ترك المخيّم الذي شيّدوه في محلّة شارنيه – صور، بالقرب من البرج الشماليّ، إلّا أنهم رفضوا تنفيذ الأمر.
على الأثر، قامت دوريّات من أمن الدّولة – مكتب صور، بعمليّات دهم للمخيّم، وقاموا بهدمه، وألزموا سكانه على تركه، بعد أخذ إشارة المدّعي العامّ الماليّ القاضي علي ابراهيم". 
 
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