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لبنان

الدفاع المدني: 40 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:42
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 أفادت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها نفذت في الـ 24 ساعة الماضية، 40 مهمة اسعاف وانقاذ توزعت كالاتي:
-اخماد حرائق 11: 5 أعشاب، 3 احراج، 2 منازل، 1 سيارات.

-انقاذ: 2.
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-اسعاف 25: 4 حالات طارئة ، 7 حوادث سير: 14 نقل مرضى.
-سلامة عامة: 2.
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