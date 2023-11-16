الدفاع المدني: 40 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها نفذت في الـ 24 ساعة الماضية، 40 مهمة اسعاف وانقاذ توزعت كالاتي:

-اخماد حرائق 11: 5 أعشاب، 3 احراج، 2 منازل، 1 سيارات.



-انقاذ: 2.

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-اسعاف 25: 4 حالات طارئة ، 7 حوادث سير: 14 نقل مرضى.

-سلامة عامة: 2.