حضر لمدة 5 دقائق.. فياض يغادر السرايا الحكومية

غادر وزير الطاقة وليد فياض السراي الحكومي بعد أن حضر لمدة 5 دقائق وذلك دون توضيح سبب حضوره.

والجدير بالذكر أن فياض لم ينضم الى جلسة مجلس الوزراء، بحسب معلومات "الجديد".