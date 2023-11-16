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لبنان

حضر لمدة 5 دقائق.. فياض يغادر السرايا الحكومية

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:42
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غادر وزير الطاقة وليد فياض السراي الحكومي بعد أن حضر لمدة 5 دقائق وذلك دون توضيح سبب حضوره.
 
والجدير بالذكر أن فياض لم ينضم الى جلسة مجلس الوزراء، بحسب معلومات "الجديد". 
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