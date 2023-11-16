Advertisement

لبنان

على الاوتوستراد.. سائق سيارة أجرة سرق راكبا وهكذا شاركت امرأة معه في العملية

Lebanon 24
16-11-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1131014-638357297341952429.jpg
Doc-P-1131014-638357297341952429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "م.غ" لعملية سرقة من قبل سائق سيارة اجرة على اوتوستراد القلمون صباح اليوم. 

وفي التفاصيل، ولدى ركوب المذكور بسيارة اجرة متوجهاً نحو طرابلس والتي كان في داخلها شابة. وبعد وقت، طلبت الشابة من السائق انزالها لقضاء حاجتها عند النفق اسفل الاوتوستراد الممتد بين مطعم قمرين ومنتجع البالما، فقام عندها السائق بتهديد "م.غ" بسكين ومسدس، وضربه وانتزع منه حقيبة كانت بحوزته واجبره على النزول من السيارة، وفر هارباً مصطحباً معه الشابة. 
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:48 | 2023-11-16
04:00 | 2023-11-16
05:30 | 2023-11-16
05:27 | 2023-11-16
05:20 | 2023-11-16
05:10 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24