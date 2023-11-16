على الاوتوستراد.. سائق سيارة أجرة سرق راكبا وهكذا شاركت امرأة معه في العملية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "م.غ" لعملية سرقة من قبل سائق سيارة اجرة على اوتوستراد القلمون صباح اليوم.



وفي التفاصيل، ولدى ركوب المذكور بسيارة اجرة متوجهاً نحو طرابلس والتي كان في داخلها شابة. وبعد وقت، طلبت الشابة من السائق انزالها لقضاء حاجتها عند النفق اسفل الاوتوستراد الممتد بين مطعم قمرين ومنتجع البالما، فقام عندها السائق بتهديد "م.غ" بسكين ومسدس، وضربه وانتزع منه حقيبة كانت بحوزته واجبره على النزول من السيارة، وفر هارباً مصطحباً معه الشابة.

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