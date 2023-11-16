وفد من حزب الله قدم التعازي لوالدي الشهيدات الثلاث في مجزرة عيناتا

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زار وفد من قبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاجة هدى حجازي والدة الشهيدات الثلاث اللواتي استشهدن مع جدتهن في المجزرة التي ارتكبها العدو على طريق عيناتا - عيترون من الخامس من هذا الشهر، والتي ما زالت تخضع للعلاج في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول - النبطية.ترأس الوفد الشيخ علي جابر، ورافقهم المدير العام للمستشفى الشيخ محمد الدغلي. وقال الشيخ جابر في كلمة له امام حجازي وزوجها: "يشرفني في هذه اللحظات ان اكون في خدمة الحاجة هدى حجازي وزوجها الحاج محمود شور والعائلة الكريمة، لكي اتقدم بالتعزية باسم سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله وانقل اليكم تعازيه الحارة، وسماحة السيد نصرالله تأثر مرتين، الأولى عندما عرف بالخبر وبهذه الجريمة المروّعة، والمرة الثانية عندما سمع وحضر الفيديو الكامل الذي توجهتِ به عبر قناة المنار".أضاف الشيخ جابر: "نحن نفتخر بكم كما نفتخر بمجاهدينا ومقاومينا الذين ادهشوا العالم، وانتم عوائل الشهداء والجرحى مواقفكم مليئة بالعزة والتسامي، والبعض في لبنان لا يفهم هذه المواقف". وتابع "انتِ قدمتِ النموذج الارقى للتعرف على بيئة المقاومة وجمهورها ".وردت الحاجة هدى بالقول: "سماحة السيد نصرالله انت سيد المقاومة والأب الروحي لنا وفداك روحي وأهلي وكل ما نملك يا حفيد رسول الله".