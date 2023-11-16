نجار: استقلاليتي أفضل ضمانة لجدية العمل النقابي

زار المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ولمركز نقيب المحامين اسكندر نجار، مركز النقابة في بعلبك حيث عرض برنامجه وكيفية تفعيل التواصل بين النقابة والمناطق وسبل تحسين وضع المحامين وظروف عملهم، علماً ان قصر عدل بعلبك بحاجة ماسة الى عدد كبير من القضاة لتأمين حسن سير العدالة.

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بعد ذلك، التقى الأستاذ نجار في مطعم اللقيس في بعلبك بمجموعة كبيرة من المحامين في حضور ممثلي النقابة في البقاع.





وبعد الوقوف دقيقة صمت عن ارواح الشهداء في الجنوب وغزة، عرض الخطوط العريضة لبرنامجه مشدداً على ضرورة تحسين التواصل بين النقابة والمناطق لتسهيل معاملات المحامين، وعلى وجوب صون كرامة المحامي وحصانته.

وختم معتبرًا أن استقلاليته هي"أفضل ضمانة لجدية العمل النقابي علماً ان مركز النقيب مهني وليس مركزاً سياسياً".